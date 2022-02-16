Париж, 16 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что обеспокоен решением президента Туниса Кайса Сайеда распространить свою власть на судебную систему, сообщает Le Figaro.

École polytechnique — J.Barande Жан-Ив Ле Дриан

«Есть ряд тревожных действий, инициированных президентом Туниса, я имею в виду, в частности, роспуск Высшего совета судебной власти», — заявил глава МИД Франции.

«Мы очень хотим, чтобы правящая команда во главе с премьер-министром как можно скорее последовала этой логике, чтобы избежать накопления кризисов в стране, которая испытывает большие экономические трудности», — добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, тысячи жителей Туниса вышли на улицы в знак протеста против спорного нового решения президента, позволяющего ему расширить свою власть над судебной. Президент заменил Высший совет судебной власти «временным» органом и наделил себя полномочиями увольнять судей и запрещать им бастовать.