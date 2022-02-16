Бухарест, 16 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. За минувшие сутки в горных районах Румынии спасатели вызволили из снежного плена, а также из каменных завалов в общей сложности 37 человек. Об этом 16 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ossetiatourism.ru В горах

Согласно официальной информации, наибольшее количество инцидентов было зарегистрировано на курортах в Брашове, Лупени и Сибиу (Трансильвания), а также в Синая и Предяле в Румынских Карпатах. Сообщается о госпитализации 12 туристов и местных жителей.

По предварительным данным, причиной большинства указанных происшествий в горах стало нарушение правил техники безопасности и ухудшение погодных условий в регионах.