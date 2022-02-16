Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Кировском районе Санкт-Петербурга на территории одного из предприятий при проведении земляных работ найден артиллерийский боеприпас крупного калибра времен Великой Отечественной войны. Его обследовали взрывотехники и взяли под охрану полицейские, сообщили 16 февраля в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти 203-мм снаряд, найденный в Петербурге

Опасная находка была сделана напротив торгово-развлекательного комплекса «Румба», расположенного на улице Васи Алексеева, дом 6. В годы войны эта территория находилась вблизи линии фронта и подвергалась интенсивным обстрелам.

Сотрудники группы разминирования ОМОН ГУ Росгвардии, изучив предмет, установили, что это 203-миллиметровый снаряд, прошедший канал ствола орудия, массой более 100 килограммов.

«Боеприпас оставлен на месте обнаружения под охраной полиции. Его с использованием спецтехники вывезут на полигон для уничтожения военные саперы», — отметили в пресс-службе Главка Росгвардии.