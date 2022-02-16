Гватемала, 16 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Подземные точки магнитудой 6,8 произошли на территории Гватемалы. Об этом 16 февраля сообщает Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Insivumeh.

Martin Luff Землетрясение

По данным бюллетеня, который обнародован на официальной странице института в соцсети Twitter, землетрясение произошло около 01:12 (10:12 мск), его эпицентр находился на расстоянии 54 км от города Масатенанго и на расстоянии 84 км от города Эскуинтла. Очаг подземных толчков располагался на глубине 36 км.

При этом сообщений о жертвах, пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Атлантическом океане возле побережья Португалии сейсмологами были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,7.