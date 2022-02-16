Москва, 16 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Если в странах Запада продолжит расти уровень инфляции, то это чревато усилением политического давления на РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов, отвечая на вопрос о том, чем опасен рост инфляции на Западе для экономики РФ.

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«Ростом цен на импортируемое нами оборудование, сырье, комплектующие и товары, что будет раскручивать маховик нашей инфляции, — сказал Чеглов. — И усилением политического давления, чтобы добиться более выгодных поставок топлива и прочего, чем богата Россия. И конечно, раскручиваемая на этом фоне истерия будет вызывать нервозность на финансовых рынках, высокую волатильность валют развивающихся стран, а также рубля. Со всеми вытекающими. России надо продолжать отстаивать свои интересы и сосредоточиться на ускоренном развитии малого и среднего предпринимательства как твердой основы в условиях глобальной неустойчивости в мире».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов рассказал, какие страны ЕС могут особенно пострадать от роста инфляции.