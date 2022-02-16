Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от фракции «Яблоко» Борис Вишневский в шутку предложил праздновать «День тёщи». Такое предложение парламентарий выдвинул 16 февраля во время обсуждения законопроекта об установлении в Петербурге Дня отца.

Семья Ясмин Бани Одех © ИА REGNUM

В Заксобрании рассмотрели поправку в проект о внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». Такая поправка предполагает дублирование существующего на федеральном уровне Дня отца на уровне региона.

«У нас ещё сколько осталось дней в году, которые не являются одновременно еще какими-нибудь праздниками?» — задал вопрос Вишневский представлявшему законопроект депутату от фракции «Единая Россия» Константину Чебыкину, с намёком на обилие праздников в календаре.

Затем «яблочник» поднял вопрос о том, почему тогда в Петербурге не вводят праздники в отношении других членов семьи.

«Где дедушки и бабушки? Есть много разных родственников, которые заслуживают внимания. Тёщи между прочим тоже заслуживают рассмотрения», — заявил Борис Вишневский.

Вместе с тем председатель Законодательного собрания Александр Бельский («Единая Россия») отметил, что День отца необходим также для того, чтобы обратить внимание на отцов, которые игнорируют алиментные выплаты на детей.

«Надеюсь, в этот день они наконец вспомнят, что они отцы, и смогут достойно участвовать в воспитании своих детей», — сообщил Бельский.

За принятие поправки проголосовали 47 депутатов. Двое парламентариев воздержались, а против выступил один.

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