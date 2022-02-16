Москва, 16 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Страны Прибалтики и Польша останутся в опасности роста инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал ситуацию с ростом инфляции в странах Запада.

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«Западные экономики справятся с ростом инфляции. Ее снижения в Евросоюзе следует ожидать, если не случится новая пандемия, а она маловероятна. Поставки топлива из США уменьшат его дефицит, а там запустят «Северный поток» с дешевым газом. В резерве у ЕЦБ остается ключевая ставка, — сказал Чеглов. — А вот прибалтийские страны и Польша останутся в опасности роста инфляции. Спасать их будут вынуждены Евросоюз и США, опять же за наш счет. Для снижения инфляции Евросоюз и США постараются открыть наш потребительский рынок, добиться снятия контрсанкций и расширения ввоза своих товаров. Возможно, в обмен на некоторые письменные гарантии нерасширения блока НАТО на Восток».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с ростом инфляции в западных странах сочли ожидаемой и управляемой.