Вашингтон, 16 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Очередной виток истерики вокруг «Северного потока — 2» подняла Украина. После встречи с немецким канцлеромОлафом Шольцем Владимир Зеленскийназвал газопровод геополитическим оружием и попросил от Германии гарантий продолжения транзита газа по территории Украины. Посол Украины в ФРГАндрей Мельник и вовсе призвал Шольца во время его визита в Москву 15 февраля «стучать по столу в Кремле», чтобы заставить Путина отказаться от «безумных планов завоевания».

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

Подобная истерическая риторика раздаётся не только из Киева, который видит «Северный поток — 2» угрозой существования Украины, но и из Варшавы, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ. Польша рассматривает Украину в качестве буфера, который сдерживает «агрессивную» и «империалистическую» Россию.

И если мотивы этих восточно-европейских государств ещё можно понять, то почему против газопровода выступают США и Великобритания? 14 февраля глава британского кабинета министров Борис Джонсон сравнил «Северный поток — 2» с «капельницей с российскими углеводородами» и призвал «вырвать её из кровеносной системы Европы». Что характерно, в том же интервью Джонсон признал, что от газопровода зависит экономика многих европейских держав, то есть Евросоюз по воле англосаксов должен самостоятельно подорвать свой экономический потенциал, пишет РУССТРАТ.

В данном вопросе, отметили эксперты, Лондон идёт на поводу у Вашингтона — уже три десятилетия США пытаются не дать развиться Евросоюзу в полноценного конкурента, и сейчас главной целью стала Германия как экономический лидер ЕС. Декларированный Францией курс на «стратегическую автономию» Старого Света требует повышать экономический потенциал Европы, что сегодня зависит от Германии. Американо-европейские торговые войны, которые начал президент США Дональд Трамп, в будущем будут только усиливаться, и «Северный поток — 2» — важный фронт этих геополитических боёв.