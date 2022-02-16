Пермь, 16 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» на участке от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев в Перми. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

ru.torange.biz Строительство дороги

Стартовой ценой контракта указано 914,5 млн рублей. Заявки принимаются до 10 марта. Победителя аукциона определят 15 марта. Договор вступит в силу с даты его подписания сторонами и будет действовать по 28 ноября 2023 года.

До этого времени исполнитель контракта должен провести подготовку территории, рекультивацию, обустроить объезд на период производства работ, переустроить инженерные коммуникации и наружные тепловые сети, водопровода и канализации. В обязательства также входит непосредственно строительство дороги, установка знаков, системы наружного освещения, объектов фотофиксации, светофоров.

Добавим, строительство дороги «Переход улицы Строителей от улицы Куфонина до улицы Стахановской» состоит из четырех этапов. В результате их реализации трасса станет четырехполосной протяженностью 7 км. Ввод объекта запланирован на 2027 год.