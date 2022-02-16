Минск, 16 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Вечером 15 февраля в белорусском Гродно правоохранители задержали вице-председателя Союза поляков Белоруссии Ренату Деменчук. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Сообщается, что активистку польской диаспоры задержали возле подъезда ее дома люди в форме, похожей на ГУБОПиК. Где сейчас находится женщина и в чем причина задержания, пока неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле 2021 года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борыс, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды из-за проведения мероприятия в честь так называемых «проклятых солдат», которые в Белоруссии обвиняются в геноциде в 1940—1950-х годах.

В Союзе поляков Белоруссии и в польском руководстве данное обвинение считают политически мотивированным и требуют освободить заключенных активистов.