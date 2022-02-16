Москва, 16 февраля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Ситуация с ростом инфляции в западных странах выглядит как вполне ожидаемая и управляемая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«В Германии она по итогам 2021 года в районе 5,1%, что, конечно, много по сравнению с незначительными темпами, к которым немцы привыкли, — сказал Чеглов. — Проблема у них скорее в структуре. Если у нас погоду делают прежде всего продукты питания (а все остальное скрыто в них как итоговом продукте), то в той же Германии инфляцию раскручивают другие товары. О том, как росли цены на отдельные продукты жизни в последнее время, можно судить по Северному Рейну-Вестфалии. Здесь особенно резко в 2021 году выросла цена на печное топливо, увеличившись на 35,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, электроэнергия стала дороже на 17,1%, дизельное топливо — на 26,1%, бензин — на 21%. Сравните эти цифры с ростом цен на овощи (9,3%), молочные продукты (6,4%) и хлеб (6,1%). Прибавьте сюда активные вливания Германией в экономику денег в период локдаунов (прямые и немалые выплаты малому бизнесу). На этом фоне 5,1%, наверное, не критичны».

По словам экономиста, критична ситуация с топливными ресурсами.

«Отсюда игры — политическое давление на Россию вместе со всеми и достройка «Северного потока». В обоих случаях цель — удешевить поставки топлива. И скорее всего, страны Европы снижение стоимости топливных ресурсов себе обеспечат. Поэтому европейский ЦБ не торопится с поднятием ключевой ставки, а наш активно пользуется этим инструментом», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что от затягивания ситуации с сертификацией «Северного потока — 2» проиграют только Германия и Европа.