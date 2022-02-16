Москва, 16 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В России цены на жилье в 2022 году поддерживаются несколькими противоречивыми факторами, которые в сумме обеспечивают стабильность ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

(сс) nattanan23 Собственное жилье

«На снижение спроса влияет снижение доступности жилья и увеличение ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой Банка России, а также исчерпание накопленного платежеспособного спроса в 2020—2021 годы. Понятно, что доходы населения если и растут, то меньшими темпами, чем инфляция, что также снижает платежеспособный сегмент спроса на жилье, — сказала Грызенкова. — В то же время потенциальный спрос на жилье в России есть и сохранится надолго — пока уровень обеспеченности и качество жилья в России достаточно низкие».

По ее словам, миграционные потоки также создают устойчивый спрос на приобретение и аренду жилья в крупных городах.

«Сохраняется и практика приобретения жилья не столько в инвестиционных целях, сколько для сбережения средств и в качестве своеобразного пенсионного плана с расчетом на арендный доход как прибавку к пенсии, — добавила Грызенкова. — На сегодня эти факторы взаимно уравновешивают друг друга и при сохранении текущей ситуации в экономике России приведут к отсутствию сильного подорожания недвижимости, а в некоторых случаях — и к удешевлению».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ожидания по поводу предстоящей стабилизации цен на российском рынке жилья назвали вполне оправданными.