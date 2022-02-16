Москва, 16 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Телеведущая и исполнительница Ольга Бузова ответила на вопрос поклонника о её отношениях с коллегой Ксенией Бородиной. Певица опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта.

Скриншот с YouTube Ольга Бузова

Бузова призналась, что за время совместной работы с Бородиной она «не услышала ни одного плохого слова в лицо» от неё. «Только за глаза, только за спиной, и уж очень активно в социальных сетях», — утверждает телеведущая.

«Точкой невозврата стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком», — объясняет Бузова. Она также вспомнила ситуацию, когда продюсеры шоу «Дом-2» хотели пригласить в качестве ведущего Михаила Терёхина, бывшего возлюбленного Бородиной. Певица тогда негативно отреагировала на это решение и пригрозила продюсерам, что уйдёт из шоу вместе с коллегой: «Я это сделала, потому что знала, что ей тяжело, и как она переживала этот разрыв».

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Бузова покинула проект «Дом-2» в апреле 2021 года. Впервые на шоу она попала в 2004 году в качестве участницы, а в 2008 году стала его ведущей.