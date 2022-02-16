Москва, 16 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В России может снизиться средняя величина потребительского кредита и увеличиться срок кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«В январе 2022 года действовало несколько факторов, в своей совокупности приведших к снижению объемов выдачи потребительских кредитов в России, — сказал Цыганов. — Во-первых, повышение ключевой ставки и соответствующий рост кредитных ставок. Во-вторых, ужесточение требований Банка России к качеству кредитного портфеля, что вынуждает банки более консервативно оценивать потенциальных заемщиков. В-третьих, частичное снижение потребительского спроса в январе после предновогодних покупок подарков. Тем не менее потребность в удовлетворении существующих потребностей у российских потребителей остается, и это поддерживает интерес к потребительскому кредитованию».

В текущих условиях, как полагает Цыганов, может снизиться средняя величина потребительского кредита и увеличиться срок кредитования.

«Также увеличится число отказов в одобрении кредита и от уже одобренного кредита из-за недостаточности предлагаемой суммы. Часть потребительского спроса из-за снижения доступности потребительского кредита может переориентироваться на более дешевые предложения и товары-аналоги, контрафакт», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее снижение в РФ выдачи потребительских кредитов объяснили пятью основными факторами.