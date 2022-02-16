Абакан, 16 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии зарегистрировано 193 преступления, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в МВД по региону.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

По данным ведомства, общий ущерб, причинённый гражданам, составил 26,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пензенской области из-за мошенников лишилась 165 тыс. рублей.

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