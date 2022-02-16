Москва, 16 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Москве за январь 2022 года ликвидировано девять долгостроев. Также решены вопросы по ряду объектов на территориях ЮЗАО, ЮАО, СВАО и ТиНАО, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Долгострой

Глава департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин пояснил, три из них сданы в эксплуатацию, на трех возобновлено строительство и ещё на трёех разобрали конструкции.

По его словам, с 2011 года решены вопросы по 593 долгостроям в Москве, из которых 170 сданы в эксплуатацию, на 239-х возобновлены работы, 184 объекта демонтированы, а территории благоустроены.

ИА REGNUM сообщало, в Москве в 2022 году планируется решить вопросы по 32 объектам незавершенного строительства.

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