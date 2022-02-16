Ялта, Крым, 16 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Проведение Ялтинского международного форума перенесено на осень 2022 года. Об этом сообщил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Rk.gov.ru Сергей Аксёнов на церемонии торжественного открытия V Ялтинского международного экономического форума

«На осень перенесен форум, но не из-за напряженности вокруг, а из-за пандемии — на весну запланировать не получается, пик заболеваемости пройден, но всё равно она достаточно высокая. Потому решение принято перенести на конец сентября — октябрь», — приводят слова Мурадова «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, Ялтинский международный экономический форум планировалось провести 4−6 ноября 2021 года, однако из-за пандемии его перенесли на 2022 год. При этом в 2020 году Ялтинский международный экономический форум также не состоялся из-за пандемии.