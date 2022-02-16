Ташкент, 16 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Узбекистане усилили ответственность за уничтожение, разрушение или порчу исторических объектов и памятников. Об этом 16 февраля сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Документом предусмотрен перевод в категорию тяжких преступлений деяний, представляющих собой причинение значительного ущерба объектам такой категории, установление ответственности за неисполнение в полной мере и в установленные сроки предписаний Агентства культурного наследия», — говорится в публикации.

Так, действия по уничтожению, разрушению или порче объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, совершенные повторно или опасным рецидивистом, с причинением крупного ущерба, по предварительному сговору группой лиц, наказываются штрафом от 300 до 500 БРВ (одна базовая единица — около 27 долларов) или ограничением свободы от трех до пяти лет либо лишением свободы от трех до пяти лет. Те же действия, совершенные с причинением особо крупного ущерба, наказываются лишением свободы от пяти до семи лет.

Законом предусмотрены и другие изменения.