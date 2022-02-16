Москва, 16 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Минэкономразвития опубликовало «Белую книгу» — сводный анализ развития высоких технологий в России и за рубежом. В ней рассматривается десять направлений, по каждому из которых сделан срез трендов развития, приведён мониторинг публикационной и патентной активности. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

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Так, среди направлений — искусственный интеллект; интернет вещей; мобильные сети связи пятого поколения (5G); квантовые вычисления; квантовые коммуникации; технологии распределённых реестров; технологии передачи электроэнергии и распределённых интеллектуальных энергосистем; технологии создания систем накопления электроэнергии, включая портативные; технологии новых материалов и веществ; перспективные космические системы.

«Одна из ключевых задач, поставленная перед компаниями-лидерами, — формирование опережающего спроса на отечественную инновационную продукцию и услуги. Это позволит консолидировать работу всех заинтересованных сторон и, в частности, определить долгосрочные ориентиры для исследовательской повестки профильных университетов и научных организаций, вовлечь в цепочки создания стоимости малый и средний бизнес», — прокомментировал первый проректор, директор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Леонид Гохберг.

Отмечается, что Минэкономразвития планирует ежегодно актуализировать документ, чтобы правительство, госкомпании могли вовремя реагировать на мировые тренды, работая в рамках соглашений. Это позволит повысить эффективность их выполнения, подчеркнули в министерстве.

Добавим, что исследование подготовлено министерством по поручению первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова совместно с Высшей школой экономики, центрами национальной технологической инициативы, профильными ведомствами и компаниями-лидерами.