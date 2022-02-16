Новосибирск, 16 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Научный руководитель Института лазерной физики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), академик РАН Сергей Багаев стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в особо крупном мошенничестве, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

СО РАН

По данным СМИ, речь о контракте на 2 млн рублей, заключенном институтом в 2017 году с межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр», которую возглавляет Багаев. Следствие считает, что контракт был фиктивным.

Отметим, что 80-летнему Сергею Багаеву грозит до десяти лет тюрьмы.