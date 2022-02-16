Коркино, Челябинская область, 16 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Коркино Челябинской области стая собак напала на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Голодная собака

Инцидент произошёл 16 февраля. Ребёнок получил травмы тела и головы. Девочку госпитализировали.

Прокуратура проводит проверку. Как сообщало ИА REGNUM, ранее собака покусала лицо 12-летнему мальчику. Это произошло в Челябинске в посёлке Фёдоровка.