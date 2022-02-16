В Костроме сорвался ремонт крупной детской поликлиники по нацпроекту
Кострома, 16 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Костроме сорвался капитальный ремонт детской поликлиники No1 на улице Димитрова. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM. Медучреждение обслуживает 6700 детей.
Контракт на капитальный ремонт помещений поликлиники был заключен между госучреждением «Облстройзаказчик» и компанией «Ремонтно-строительное Управление-7» из Екатеринбурга. Большую часть средств на реализацию работ — 10,8 млн рублей региону в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделил федеральный бюджет.
По условиям контракта с 1 октября по 20 декабря 2021 года подрядчик должен был осуществить косметический ремонт кабинетов здания и заменить внутренние инженерные сети. Рабочие приступили к демонтажным работам, но не успели завершить даже их. В результате все левое крыло поликлиники закрыто от посетителей уже несколько месяцев. Приём ведётся в половине здания, что с учётом роста обращений на фоне пандемии, заболеваемости гриппом и ОРВИ доставляет большие неудобства медикам, детям и их родителям.
Управление Федеральной антимонопольной службы винит в случившемся заказчика работ. По сведениям антимонопольщиков, чиновники не имели права заключать контракт с компанией, так как она находилась в реестре недобросовестных поставщиков.
Проведя внеплановую проверку, ФАС решил оштрафовать «Облстройзаказчик». Размер санкции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях составит 1% от начальной максимальной цены контракта — 108 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Облстройзаказчике», будет объявлен новый конкурс по поиску подрядчика для капремонта здания.
Отметим, что в 2021 году в области приступили к ремонту ещё двух учреждений здравоохранения — поликлиники для взрослых № 1 на улице Фестивальной и дневного стационара городской больницы Костромы на улице Профсоюзной. Ремонт первого объекта завершился в конце 2021 года. Срок выполнения работ по второму контракту датирован 30 ноября 2022 года.