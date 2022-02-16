Кострома, 16 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Костроме сорвался капитальный ремонт детской поликлиники No1 на улице Димитрова. Об этом со ссылкой на портал госзакупок сообщает корреспондент ИА REGNUM. Медучреждение обслуживает 6700 детей.

Http://www.gradkostroma.ru Детская поликлиника №1 на улице Димитрова в Костроме

Контракт на капитальный ремонт помещений поликлиники был заключен между госучреждением «Облстройзаказчик» и компанией «Ремонтно-строительное Управление-7» из Екатеринбурга. Большую часть средств на реализацию работ — 10,8 млн рублей региону в рамках национального проекта «Здравоохранение» выделил федеральный бюджет.

По условиям контракта с 1 октября по 20 декабря 2021 года подрядчик должен был осуществить косметический ремонт кабинетов здания и заменить внутренние инженерные сети. Рабочие приступили к демонтажным работам, но не успели завершить даже их. В результате все левое крыло поликлиники закрыто от посетителей уже несколько месяцев. Приём ведётся в половине здания, что с учётом роста обращений на фоне пандемии, заболеваемости гриппом и ОРВИ доставляет большие неудобства медикам, детям и их родителям.

Управление Федеральной антимонопольной службы винит в случившемся заказчика работ. По сведениям антимонопольщиков, чиновники не имели права заключать контракт с компанией, так как она находилась в реестре недобросовестных поставщиков.

«Заключение контракта с нарушением условий документации и извещения повлекло наступление неблагоприятных последствий при исполнении. Недобросовестный подрядчик приступил к исполнению работ, а впоследствии уклонился от своих обязательств. Это привело к расторжению контракта», — говорится в сообщении УФАС.

Проведя внеплановую проверку, ФАС решил оштрафовать «Облстройзаказчик». Размер санкции в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях составит 1% от начальной максимальной цены контракта — 108 тысяч рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в «Облстройзаказчике», будет объявлен новый конкурс по поиску подрядчика для капремонта здания.

Отметим, что в 2021 году в области приступили к ремонту ещё двух учреждений здравоохранения — поликлиники для взрослых № 1 на улице Фестивальной и дневного стационара городской больницы Костромы на улице Профсоюзной. Ремонт первого объекта завершился в конце 2021 года. Срок выполнения работ по второму контракту датирован 30 ноября 2022 года.