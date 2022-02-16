Москва, 16 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Роскомнадзор намерен до конца февраля рассмотреть санкции в отношении компаний, которые не начали «приземление» в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

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«К тем компаниям, которые не начали процедуры по «приземлению», мы будем рассматривать вопрос о применении мер до конца текущего месяца», — сказал Субботин.

По его словам, речь идет прежде всего об экономических мерах, касающихся рекламы.