Казань, 16 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Татарии завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего старшего госинспектора отделения по приему экзаменов по вождению экзаменационного отдела ГИБДД управления МВД России по городу Казани, обвиняемого в совершении 20 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Как сообщает следственное управление СКР по РТ, полицейский свою причастность к преступлениям не признал.

ИА REGNUM Автошкола

В 2020—2021 годах обвиняемый через знакомого инструктора по вождению за денежное вознаграждение в размере 11 тыс. рублей оказывал содействие экзаменуемым на сдачу вождения по управлению транспортным средством. Кандидаты сдавали экзамен на учебной автомашине инструктора. Он жестами указывал им о необходимых действиях (переключение скорости передач и включение указателей поворота). Даже при допущении нарушений, в конце экзамена обвиняемый ставил им положительную отметку. Всего установлено семь эпизодов получения взяток. Также известно о нескольких эпизодах превышения должностных полномочий при приеме экзаменов.

Незаконная деятельность госинспектора была пресечена после того, как один из экзаменуемых сообщил о произошедшем в полицию. Подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM напоминает, 29 сентября 2021 года госинспектор РЭО ГИБДД МО МВД России «Ртищевский» Саратовской области получил от местной жительницы взятку в виде денег в размере 10 тыс. рублей за сдачу практического экзамена на право управления транспортным средством.

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