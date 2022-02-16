Саранск, 16 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Мордовии в отношении врача-психиатра одного из медицинских учреждений возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

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По версии следствия, в прошлом году врач выдал за взятку в размере 25 тыс. рублей фальшивую справку одному из жителей республики, которая позволила получить водительское удостоверение.

При этом медик достоверно знал, что у мужчины имеется психическое заболевание, которое препятствует управлению транспортными средствами.

В настоящее время проводится необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, закрепления доказательной базы и выявления других эпизодов противоправной деятельности обвиняемого.

Уголовное дело был возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УЭБиПК (управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД по Республике Мордовия.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-дознавателя отдела полиции в Самарской области обвинили в фальсификации доказательств по уголовному делу. По версии следствия, во время расследования уголовного дела в отношении женщины, подозреваемой в фиктивной регистрации гражданина в жилом помещении, обвиняемая изготовила подложные протоколы допроса свидетелей без проведения следственных действий.

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