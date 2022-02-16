Сеул, 16 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. До конца 2022 года в поездах Сеульского метрополитена появится связь 5G. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Accomm.com 5G

По их словам, сеть 5G, работающая в диапазоне 28 ГГц, станет доступна на линиях 2, 5, 6, 7 и 8.

В настоящее время среднее значение скорости передачи данных под землей составляет 71,05 Мбит/с, однако после запуска 5G скорость увеличится в десять раз, до 700 Мбит/с.

Известно, что оборудование 5G планируется подготовить к апрелю текущего года, а его установка — во второй половине года.

Напомним, что в январе технология была успешно протестирована между станциями «Синсольдон» и «Сонсу» линии 2.