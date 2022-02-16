Симферополь, 16 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Повторный конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя назначен на 11 марта, сообщили в пресс-службе администрации города. Решение на сессии 16 февраля приняли депутаты горсобрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

Как уточнили в пресс-службе, объявление о приёме документов для участия в конкурсе будет размещено в газете «Южная столица Крым», на сайте Симферопольского городского совета, а также на официальном портале правительства Республики Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентин Демидов, прежде занимавший пост главы администрации Симферополя, уволился 30 декабря 2021 года, проработав на посту менее года. Исполняющим обязанности главы администрации города назначен первый замглавы администрации Максим Балахонов. Первый конкурс на замещение должности провалился из-за отсутствия необходимого числа кандидатов.