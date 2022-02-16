Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Ровно через две недели, в среду, 2 марта, в Петербурге пройдет ежегодная комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

«По всему городу будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения отдельных организаций, сопряженных с городской системой. Также будут задействованы телеканалы и радиостанции», — сообщили 16 февраля в городском комитете по информатизации и связи.

Причем, помимо цифровых телеканалов из 1-го мультиплекса и популярных радиостанций, в проверке будут задействованы даже «нишевые» телеканалы Disney и Ю-ТВ.

Проверка состоится 2 марта с 10:30 до 11:00 по московскому времени. Сначала будет передано речевое сообщение о начале проверки, в 10:40 начнется трехминутная подача предупредительного сигнала «Внимание всем!», включающего запуск электромеханических сирен, трансляцию сигнала по проводному радио, уличным громкоговорителям и другим средствам оповещения. Проверку завершит соответствующее речевое сообщение.

В Смольном отмечают, что в ходе комплексной проверки протестируют готовность всех технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях.