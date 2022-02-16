Кемерово, 16 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута обратился к районному совету народных депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщила районная администрация.

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

В администрации напомнили, что Владимир Макута с 1997 года трижды избирался главой администрации города Таштагол. А после того, как муниципалитет был преобразован в Таштагольский муниципальный район, он ещё трижды побеждал в выборах на должность главы.

Председатель правительства региона Вячеслав Телегин в своём Instagram сообщил, что районный совет принял отставку Макуты.