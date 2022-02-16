Чебоксары, 16 февраля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Чебоксарах в очередной раз из-за поступившей информации о якобы заложенных бомбах эвакуируют детей и педагогов ряда образовательных учреждений. Об этом пишут жители в социальных сетях и на форумах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

16 февраля массовые эвакуации из-за сообщений о минировании начали проходить в ряде чебоксарских школ. Сколько именно учреждений это коснулось, пока неизвестно — по неофициальной информации, речь может идти о десяти образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября 2021 года из-за сообщений о «минировании» были эвакуированы педагоги и ученики шести школ в Чебоксарах. Сообщения оказались ложными.