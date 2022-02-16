В Ярославле ОНФ требует ремонта Суринского путепровода
Ярославль, 16 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле активисты Общероссийского народного фронта совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями власти обследовали состояние Суринского путепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме ОНФ.
При этом в мэрии отметили, что в 2021 году асфальт на Суринском путепроводе ремонтировался дважды, на март 2022 года запланирован ещё один ямочный ремонт. При этом власти признают — проблему может решить только капитальный ремонт.
Сейчас активисты фронта обратились в прокуратуру Ярославля, попросив вмешаться в ситуацию с содержанием и ремонтом дороги. Ещё общественники направили письмо в областное правительство, попросив возобновить процесс передачи Юго-Западной окружной дороги в федеральную собственность.