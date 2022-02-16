Ярославль, 16 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Ярославле активисты Общероссийского народного фронта совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями власти обследовали состояние Суринского путепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном исполкоме ОНФ.

Общероссийский народный фронт Суринский путепровод

«Во время рейда активисты Народного фронта убедились, что покрытие проезжей части не соответствует госстандарту и имеет множество дефектов. Одна из самых больших выбоин находится посередине моста и занимает значительную часть полосы. Длина ямы составляет 2,2 м, ширина — 1,8 м, глубина — 9 см. Водители вынуждены объезжать препятствие по встречке. Дорога разрушается в том числе из-за интенсивного движения транзитных большегрузов», — рассказали в пресс-службе ярославского ОНФ.

При этом в мэрии отметили, что в 2021 году асфальт на Суринском путепроводе ремонтировался дважды, на март 2022 года запланирован ещё один ямочный ремонт. При этом власти признают — проблему может решить только капитальный ремонт.

«Покрытие настолько изношено, что полумеры не могут решить проблему. Поэтому, по словам Дмитрия Сергеева, специализированная организация обследует путепровод и выполнит предпроектное решение для последующей подготовки проектно-сметной документации на капитальный ремонт», — пояснили в ОНФ.

Сейчас активисты фронта обратились в прокуратуру Ярославля, попросив вмешаться в ситуацию с содержанием и ремонтом дороги. Ещё общественники направили письмо в областное правительство, попросив возобновить процесс передачи Юго-Западной окружной дороги в федеральную собственность.