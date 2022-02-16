Улан-Удэ, 16 февраля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Заявления о 1,5−2 млн иностранных рабочих, которых не хватает строительной отрасли России, не взяты с потолка. По словам экономиста Алдара Бадмаева, есть реальная угроза, что нехватка рабочих рук может сказаться на сроках ввода целого ряда объектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Однако вина в сложившейся ситуации лежит на самих строительных компаниях, их нежелании платить высокую зарплату российским рабочим, обеспечивать им нормальные социальные условия, считает эксперт.

«Времена, когда каждая строительная организация имела устойчивый штат профессиональных работников, материальную базу, технику, многолетнюю историю, канули в далёкое советское ещё прошлое. Сейчас, в условиях современного российского законодательства, на строительном рынке рулят компании-однодневки, где контракты подписывают одни, а фактически работают другие, особенно в регионах, где местные компании как правило за копейки выполняют субподряды фирм, выигравших тендеры, и расположенных либо в пределах МКАДа, либо представленных выходцами из Закавказья», — отметил Алдар Бадмаев.

Такая ситуация, по его словам, не могла не привести к разрушению существовавших ранее механизмов долгосрочной подготовки кадров, их мотивации. Оказавшиеся заложниками такой ситуации профессиональные строители от безысходности уходят в другие сферы, а на их место приходят мигранты, «с которыми можно делать всё, что угодно».

Экономист считает, что государству следовало бы любыми методами мотивировать строительные компании, чтобы они брали на работу граждан России, обучали их, давали нормальный социальный пакет, удерживая их от переезда в другие регионы и за рубеж.

«В этом случае резко улучшилась бы и социальная ситуация в стране и повысилась бы стабильность в обществе. Несмотря на какие-то государственные затраты на обучение их в системе профобучения и, конечно, расходы самих компаний на обучение специалистов, всё бы это окупилось с лихвой и принесло огромные дивиденды обществу», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») заявил, что отказ от мигрантов на стройках позволит оправдать высокие цены квартир в новостройках.

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