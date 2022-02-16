Таврический район, Омская область, 16 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Житель Омской области признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в областном следственном управлении СКР.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Как уточнили в ведомстве, осуждён 32-летний житель одного из сёл в Таврическом районе. Он признал виновным по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Установлено, что ранее судимый за корыстные преступления мужчина периодически распивал спиртное с матерью ребёнка и её сожителем. С апреля по август 2021 года он трижды (один раз в доме, дважды — на территории села) изнасиловал 13-летнюю дочь своих знакомых. Девочка в силу особенностей своей психики не могла в полной мере понимать характер происходящего, то есть находилась в беспомощном состоянии, говорится в сообщении ведомства. Также в этот период мужчина украл у её матери 30 тысяч рублей.

Суд назначил ему наказание в виде 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением на полтора года.

Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Омской области, злоумышленник признал вину в совершении хищения, а в изнасиловании — нет. Он заявил, что считал, что всё происходило по добровольному взаимному согласию.

Приговор обжалуется обеими сторонами, подытожили в СКР.

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