Самара, 16 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Судью в отставке разрешили привлечь к ответственности за невыполнение им требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения в Самаре. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс».

Brandonwyse.com Судья

По информации журналистов, коллегия судей Самарского областного суда удовлетворила представление Генерального прокурора России о привлечении экс-судьи к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Сообщается, что материал по представлению Генпрокурора России поступил в суд 9 февраля.

В материалах представления указано, что 29 декабря 2021 г. в Самаре на ул. Фрунзе стражи порядка остановили автомашину, за рулем которой находился судья в отставке, у которого были выявлены признаки алкогольного опьянения.

«От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В действиях мужчины сотрудники ДПС и прокуратуры усмотрели признаки указанного административного правонарушения», — сообщает издание.

15 февраля коллегия судей Самарского областного суда «учла все доводы представления и материалы дела, а также ходатайство экс-судьи, который просил рассмотреть материалы дела в его отсутствие».

Отмечается, что по результатам рассмотрения коллегия судей пришла к заключению об удовлетворении представления Генпрокурора России, вынесла заключение и дала согласие на привлечение судьи в отставке к административной ответственности.