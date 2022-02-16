Алма-Ата, Казахстан, 16 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Председатель комитета уголовно-исполнительной системы министерства внутренних дел Казахстана Жанат Ешмагамбетов опроверг сообщения СМИ о существовании в следственном изоляторе Алма-Аты пыточных камер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камера

«В настоящее время в информационном пространстве наблюдается массовый ложный вброс недостоверной информации о якобы совершаемых пытках в стенах следственных изоляторов», — сказал он на пресс-конференции.

По его словаи, эти слухи «не соответствуют действительности, вводят в заблуждение общественность и искажают реальную картину происходящего».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители в Казахстане задержали двух иностранных граждан, которых обвиняют в захвате здания администрации (акимата) Алма-Аты во время январских беспорядков.

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