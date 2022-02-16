Канберра, 16 февраля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Правительство штата Виктория (юго-восток Австралии) подало официальную заявку на проведение Игр Содружества 2026 года. Однако сделало оно это беспрецедентным образом: мероприятие, по замыслу местных властей, должно носить «преимущественно региональный характер». Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс объявил на пресс-конференции, что его правительство будет настаивать на проведении игр в Виктории.

По его словам, мероприятие не будет проходить исключительно в мегаполисах и крупных городах, а сельские районы штата смогут принять активное участие в организации игр.

«Мы хотим, чтобы в регионах Виктории было как можно больше мероприятий … У нас есть все, что необходимо для того, чтобы подобные мероприятия имели фантастический успех», — сказал он.