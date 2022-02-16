Севастополь, 16 февраля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по обеспечению сохранности объекта всемирного наследия «Древний город Херсонес Таврический и его хора» просят проверить Генеральную прокуратуру РФ. Соответствующее обращение в ведомство направлено из постоянного комитета по градостроительству Законодательного собрания Севастополя.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонес Таврический с борта самолета

Как уточняет «ForPost», в запросе перечислены нормативные документы, признаки нарушения которых усматриваются в строительстве «Нового Херсонеса» — масштабного историко-археологического парка, а также в целом при управлении памятником мирового значения.

В частности, речь идёт об отсутствии согласования строительства с ЮНЕСКО: по данным депутатов Заксобрания, необходимые документы о влиянии строительства на объект всемирного наследия в секретариат комиссии Российской Федераций по делам ЮНЕСКО не поступали. Как уточняет издание, в письме и. о .вице-губернатора Николая Гордюшина сообщается о том, что разработка документации с оценкой влияния стройки на объект ЮНЕСКО ведётся. Кроме того, приводит издание «Первый Севастопольский» слова председателя постоянного комитета ЗС Вячеслава Горелова, Минкульт России внес изменения в приказ о достопримечательном месте, которые допускают возведение высоток в непосредственной близости от объекта ЮНЕСКО.

В обращении за подписью Горелова Генпрокуратуру просят проверить соблюдение законодательства и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, концепция проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический» была официально представлена в августе 2021 года. Проект предполагает, что под музейные площади будет отведено около 45 тысяч кв. м. Сроком завершения работ назывался 2024 год. В конце января 2022 года правительство Севастополя утвердило документацию по планировке территории в районе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Между тем, накануне, 15 февраля, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов провели выездное рабочее совещание по строительству первых объектов уникального музея-заповедника «Херсонес Таврический». Судя по всему, работа на стройке кипит — ежедневно на стройплощадке работают 1 200 рабочих, 100 инженерно-технических специалистов и 75 единиц техники. В частности, уже близится к завершению строительство здания Детского художественно-эстетического центра.