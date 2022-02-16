Таллин, 16 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В связи с тем, что сообщения о якобы возможном «вторжении» России на Украину 15 и 16 февраля не подтвердились, дата такого «нападения» была перенесена служба внешней разведки Эстонии на конец текущего месяца. Об этом 16 февраля сообщается в официальном докладе эстонской разведки.

ИА REGNUM Эстония

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При этом в нем отмечается, что причиной якобы возможного несостоявшегося вторжения Росси на Украину стала «неготовность российской армии» к таковому.

«По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение», — говорится в обнародованном докладе.

Кроме того, в нем эстонская разведка признает, что действия России, которые происходят на ее собственной территории, не является угрозой ни НАТО, не странам Прибалтики, однако при это также высказывается призыв к сдерживании Москвы в любом случае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергей Гармаш заявил, что к военному вторжению Украины в Донбасс у Запада не будет вопросов.