Новосибирск, 16 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 16 февраля, задержан бывший заместитель прокурора региона Андрей Турбин. Его подозревают в получении взяток, сообщил источник редакции «НГС Новости» в правоохранительных органах.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Напомним, что сегодня, 16 февраля, стало известно о задержании бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева.

Отмечалось, что он «задержан за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток» за покровительство и уход от проверок».