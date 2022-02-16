Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Екатеринбурге члены Совета по сохранению и развитию культурного наследия обсудили судьбу Краснознаменной группы. Об этом сообщили в городской администрации.

Суть времени Краснознамённая группа, Екатеринбург

Мэр Алексей Орлов заявил, что реконструкцию монумента завершат в марте текущего года. Однако место для установки Краснознаменной группы еще не выбрали. Специалисты предлагают три варианта ее размещения: на плотине Городского пруда, на проспекте Ленина или на пересечении улиц Героев России и Челюскинцев.

Напомним, в 1973 году Свердловску присудили орден Ленина. Награду город получил за революционные и трудовые заслуги рабочих. В 1974 на крыше павильона для размещения подъемных механизмов платины городского пруда установили конструкцию, которая состояла из Краснознаменной группы и ордена Ленина. Сооружение демонтировали в 2013 году. На его месте установили часы обратного отсчёта времени до Зимней Олимпиады в Сочи, которая прошла в 2014 году. Общественники с того времени призывают вернуть Краснознаменную группу на прежнее место на Плотинке.