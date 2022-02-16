Владивосток, 16 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершены процедуры определения подрядчиков для комплексного ремонта дорог, который будут проводить по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Rk.gov.ru Ремонт дороги

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Ремонтом улиц Калинина, Нейбута и Давыдова займётся компания «СпецСУ».

Отмечается, что благодаря нацпроекту в этом году будет проведено проектирование и начнутся работы на улицах Шуйской и Волжской.

«Главным критерием отбора подрядчика является положительный опыт проведения дорожного ремонта», — пояснили в мэрии.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Приморье, члена общественного совета по промышленной среде при губернаторе Юрия Логинова, реализация региональных проектов Приморского края в составе нацпроекта «Безопасные качественный автомобильные дороги» направлена на снижение перегрузки на дорогах, уменьшение ДТП, внедрение автоматизированных и роботизированных технологий за соблюдением ПДД.

«Должен отметить что администрация Владивостока с каждым годом всё лучше и качественнее готовится к проведению ремонтных работ по объектам, включенным в национальный проект. Практически с начала года проведены конкурсные процедуры, заключены договоры с подрядчиками, выделены необходимые средства. Это позволит подрядчикам уже в апреле, с наступлением тепла приступить к работам.

Дороги во Владивостоке по улицам Калинина, Нейбута, Давыдова, а также Шуйскую и Волжскую в нацпроект включили по итогам опроса жителей», — прокомментировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в 2022 году планируется ремонт и строительство дорог и мостов протяженностью 350 км, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — 296 км.