Пермь, 16 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Пермский городской округ перестанет разрастаться. Это заявлено в концепции Генплана развития Перми, которую представил депутатам инфраструктурного комитета Заксобрания региона главный архитектор, и.о. замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Артем Габдрахманов.

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Главной целью Генплана указана компактность города. Предполагается, что основные акценты сделают на трансформацию уже освоенных территорий, реконструкцию и модернизацию существующей инфраструктуры, повышение качества городской среды за счет замещения ветхого и аварийного жилья, а также повышения плотности городской застройки.

«Город Пермь расположен на площади в 800 кв. км, около 50% которой занимают городские леса. Мы понимаем, что ресурса для дальнейшего расползания города нет, поэтому предлагается сосредоточить дальнейшее развитие в границах уже застроенных территорий. При этом речь идет как про жилую застройку, так и промышленную. Это необходимо для того, чтобы развитие города было эффективным», — сказал Габдрахманов.