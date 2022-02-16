Йошкар-Ола, 16 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Утром 16 февраля на 18-м км автодороги Кокшайск-Красногорский произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии два человека погибли, еще два — получили травмы различной степени тяжести, сообщает региональное управление ГИБДД в своем telegram-канале.

Пресс-служба управления ГИБДД МВД по Марий Эл После ДТП в Марий Эл

По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения, где и произвел столкновение с грузовиком. Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров госпитализированы.

В настоящее время на месте аварии работают представители Госавтоинспекции, сотрудники экстренных служб. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Йошкар-Оле в результате ДТП в одном из дворов погибла 80-летняя женщина. Во дворе одного из домов по улице Строителей 61-летний водитель автомобиля ГАЗ-322 132 задним ходом совершил наезд на 80-летнюю женщину, которая, по предварительным данным, находилась позади транспортного средства.

Читайте также: Застрявший в одном из дворов Йошкар-Олы водитель насмерть сбил женщину