В Ростовской области пересчитали будущий тариф на капитальный ремонт
Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ростовской области повышение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов неизбежен, однако расчёты оказались несколько иными, чем предполагалось ранее. Об этом в ходе заседания донского правительства 16 февраля сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
«Мы проанализировали, чтобы нам выполнить намеченные планы капремонта, не снижая темпов и качества работ, к сожалению, роста размера взноса избежать не удастся. Сейчас нам уже понятно, что этот размер не вырастет кратно, повышение будет меньше, чем показывали предварительные расчёты. В пределах это порядка 12−14 рублей [за один квадратный метр]. В ближайшее время мы завершим расчёты в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя, с учётом индекса инфляции. И до конца недели проект постановления будет подготовлен», — уточнил он.
ИА REGNUM напоминает, что нынешний тариф составляет 9,92 рубля. Информацию о двукратном повышении тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области дважды подтвердил донской губернатор Василий Голубев. В конце 2021 года он подчеркнул, что плата за капремонт не повышалась в течение долгого времени — с 2018 года, а за это время стоимость строительным материалов выросла минимум вдвое. На состоявшейся в конце января 2022 года ежегодной пресс-конференции глава региона отметил, что пойти на повышение власти заставили «экономика и возможности».
Вместе с тем жители Ростовской области начали выступать против двукратного роста платы за капитальный ремонт. Активисты собрали тысячи подписей.