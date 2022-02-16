Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Ростовской области повышение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов неизбежен, однако расчёты оказались несколько иными, чем предполагалось ранее. Об этом в ходе заседания донского правительства 16 февраля сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Images Money Взносы на капремонт

«Мы проанализировали, чтобы нам выполнить намеченные планы капремонта, не снижая темпов и качества работ, к сожалению, роста размера взноса избежать не удастся. Сейчас нам уже понятно, что этот размер не вырастет кратно, повышение будет меньше, чем показывали предварительные расчёты. В пределах это порядка 12−14 рублей [за один квадратный метр]. В ближайшее время мы завершим расчёты в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя, с учётом индекса инфляции. И до конца недели проект постановления будет подготовлен», — уточнил он.

ИА REGNUM напоминает, что нынешний тариф составляет 9,92 рубля. Информацию о двукратном повышении тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области дважды подтвердил донской губернатор Василий Голубев. В конце 2021 года он подчеркнул, что плата за капремонт не повышалась в течение долгого времени — с 2018 года, а за это время стоимость строительным материалов выросла минимум вдвое. На состоявшейся в конце января 2022 года ежегодной пресс-конференции глава региона отметил, что пойти на повышение власти заставили «экономика и возможности».

Вместе с тем жители Ростовской области начали выступать против двукратного роста платы за капитальный ремонт. Активисты собрали тысячи подписей.