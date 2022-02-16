Мельбурн, Австралия, 16 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В настоящее время в Виктории, штате на юго-востоке Австралии, ведутся отчаянные поиски пропавшего подростка, который, возможно, был вдохновлен известной книгой о приключениях и попытался претворить историю в жизнь. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

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10 февраля Сэмюэл Т. покинул свой дом на юге Листерфилда, чтобы отправиться в поход, оставив «загадочное» послание, вложенное в экземпляр книги «В диких условиях». Подросток сел в свою машину и поехал на северо-запад, бросив автомобиль примерно в 20 километрах от Суон-Хилл, примерно в 3,5 часах езды от Мельбурна.

Семья и полиция обеспокоены тем, что у подростка не хватит еды и припасов, чтобы выжить в пустыне в течение длительного периода времени. Молодой человек перестал отвечать на сообщения от своей матери.

В оставленной записке он написал, что пошел «прогуляться», обещав вернуться. Поскольку мать нашла ее в приключенческом романе, она боится, что ее сын слишком буквально воспринял сюжет «В диких условиях».