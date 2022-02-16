Уфа, 16 февраля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Почти 960 подъездов в 320 многоквартирных домах намерены привести в порядок в текущем году в Башкирии. Об этом 16 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд дома

Глава региона напомнил, что за три года в Башкирии по программе комплексного ремонта подъездов было отремонтировано 6 493 подъезда в 2 184 многоквартирных домах. При этом общая сумма работ составила свыше двух млрд рублей.

«В этом году нам удалось увеличить финансирование на эту программу, и мы планируем привести в порядок 958 подъездов в 320 многоквартирных домах», — сообщил Хабиров.

Он напомнил, что в текущем году был ужесточен контроль за качеством работ. Хабиров попросил жителей помогать контролировать работы и отметил, что гарантия на работы составляет пять лет.