Сеул, 16 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 9603 человека. Об этом 16 февраля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 16 февраля в общей сложности в стране получил первую дозу вакцины 44 757 215 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,2%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 10 520 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 249 882 человека. Уровень полной вакцинации составил 86,2%.

«Бустерную» дозу получили 137 278 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 29 769 192 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 443 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 1 552 851.

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