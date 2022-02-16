Калуга, 16 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Калужской области заболеваемость сифилисом, по данным января-ноября 2021 года, в 3,2 раза больше, чем в среднем по России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ранее статистика по сифилису в регионе ежегодно показывала стабильное уменьшение уровня заболеваемости. Однако массовая миграция в область в 2021 году почти 20 тысяч иностранцев резко изменила ситуацию.

В числе других неблагополучных регионов по сифилису статистика отмечает Москву, а также Томскую, Архангельскую области (кроме Ненецкого АО) и республику Тыва. В этих субъектах заболеваемость выше в 1,9−3,1 раза, чем в среднем по России, отмечает Росстат.