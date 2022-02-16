Москва, 16 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня технологий для заключения новых специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Об этом 16 февраля сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

В обновлённый список вошли ещё 14 позиций. В частности, технология производства синтетического жидкого топлива из ненефтяного сырья, технология производства линейного полиэтилена низкой плотности и высокой плотности, технология производства экскаваторов-погрузчиков с функциями удалённого мониторинга и управления машинами в режиме реального времени, технология производства сварных труб нефтяного сортамента, а также технология производства древесно-стружечных плит.

Новый формат спецконтрактов действует с конца 2020 года и нацелен на стимулирование локализации производства в России. Также механизм стимулирует частные капиталовложения в инновационную сферу. В результате на рынке должна появиться конкурентоспособная отечественная продукция.

Заключивший соглашение инвестор берёт обязательства по реализации проекта, а государство гарантирует ему выгодные и неизменные условия для вложений.