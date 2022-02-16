Кузнецк, Пензенская область, 16 февраля, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Жительница города Кузнецка обновила кредитную карту и лишилась 165 тыс. рублей. С таким заявление пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Банковские карты

На мобильный телефон женщине 1959 года рождения позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он пояснил, что истекает срок договора по кредитной карте, а новый документ ей привезет курьер. Через несколько дней неизвестный мужчина передал горожанке конверт с дебетовой картой и заявлением внутри. Один экземпляр документа женщина оставила себе, а второй подписала. Вскоре ей позвонил якобы юрист банка. Он сообщил, что вновь приедет представитель их организации и доставит договор на полученную карту. Разговор закончился и пострадавшая получила смс-уведомление о списании с кредитной и дебетовой карт 165 тыс. рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, более 1 млн рублей перевела мошенникам жительница города Пензы. Ее по телефону убедили в необходимости «обезопасить» накопления и перевести все деньги на другой счет.

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